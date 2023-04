Dórinál biztos van valami a kamrában – mondogatták a barátaim. Így is volt, a hagyományos ízek mellett szeretek kísérletezni is, például készítek fahéjas, vagy rozmaringos baracklekvárt, rebarbarás eperlekvárt, vagy éppen padlizsánkrémet. Névnapra, születésnapra is ezekkel a termékekkel leptem meg a szeretteim. Innen jött a „Dóri éléskamrája” ötlete, ami lassan a finisbe ér, már az engedélyezésnél tartunk. Reményeim szerint nyáron beindul a családi házunk mellett a kis termelői üzemünk