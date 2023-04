Immár több mint egy éve tart a pedagógussztrájk hazánkban. A magasabb bérekért és a terhek csökkentéséért vívott harc most új elemmel bővült: immár a státusztörvény ellen is tiltakoznak. A tervezet bevezetése esetén alaposan megváltoztatná a magyar oktatási rendszert: többek között elveszítené a nevelőtestület a legtöbb kérdésben a döntési jogát, a tanév meghosszabbíthatóvá válna, elhúzódó sztrájk esetén az intézmény átszervezhetővé vagy megszüntethetővé válna, a pedagógusok pedig nem közalkalmazottak, hanem köznevelési alkalmazottak lennének, felmentési idejük 8 hónapról 60 napra csökkenne, nőne a napi munkaidejük és kitolnák a továbbképzési kötelezettség korhatárát is.

Fotó: Karnok Csaba

Hétfőn főleg ez volt a témája az országos demonstrációknak, melyhez Csongrád-Csanád vármegyében a Szegedi Tanárok Együttműködési Platformja szerint 30 intézmény csatlakozott. Hogy mely intézményben hogyan zajlott, azt a korábbiakhoz hasonlóan most sem lehet tudni, sok iskola azonban már jó ideje úgy szervezi ezeket a megmozdulásokat, hogy azok a tanítási órákat ne akadályozzák. Több iskolában egyébként készültek csoportképek, melyen látható a tanárok csuklóján az a vörös szalag, mellyel egységesen az oktatás kivéreztetésére utaltak, illetve videókat is töltöttek fel a közösségi oldalakra, melyeken jelképesen léggömböket lyukasztanak ki.

Fotó: Karnok Csaba

A lufik egyébként a státusztörvény miatt felmondásukat tervező pedagógusokat szimbolizálják. Vármegyénkben 150 pedagógus tervezi elhagyni emiatt a pályát, erre hívták fel a figyelmet a Szegedi Tankerületi Központ épülete előtt azok a szülők, akik szolidaritási demonstrációt tartottak. A lufik mellett számozott, pirosra festett köveket is elhelyeztek a bejáratnál. Barát Erzsébet, a STEP és az Egységes Szülői Front alapító tagja elmondta, az eltérő formájú kavicsok azt szimbolizálták, hogy minden tanár egyedi, nem lehet őket egységességre kényszeríteni.

Fotó: Karnok Csaba

– Ezeket az akciókat azért szervezzük, hogy lássák az emberek, milyen nagy baj van. Ha nem lesz, aki tanítson, szakembereket képezzen, romlani fog az egész társadalom életminősége – fogalmazott Hajnal Edina, az Egységes Szülői Front aktivistája, aki társaival együtt egy levelet is átadott Plesovszkiné Ujfaluczki Judit tankerületi igazgatónak, melyben a státusztörvénnyel kapcsolatos kérdéseiket tették fel.

A pár perces találkozóról utólag elmondták: kedves, kulturált beszélgetés volt, de egyértelmű volt, hogy teljesen másképp gondolkodik a két fél.

Fotó: Karnok Csaba

– A tankerületi igazgató szerint nincsenek problémák, minden olajozottan működik, ha pedig elfogadják a státusztörvényt, azzal kapcsolatosan tartanak majd igazgatói értekezletet, így mindenki tudja majd, mi lesz a dolga. Mintha nem is emberekről beszélt volna, hanem logisztikai feladatról – osztotta meg érzéseit Hajnal Edina. Hozzátette: amikor Plesovszkiné véleményét kérdezték a státusztörvényről, azt mondta, nincs véleménye.