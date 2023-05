A jubileumi, 30. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vásár katalógusában felsorolták azokat a kiállító cégeket, állattenyésztőket, akik a három évtizeddel ezelőtti indulástól bizalmat szavaztak a rendezvénynek és az elmúlt 30 évben mindig, vagy majdnem minden alkalommal jelen voltak a hódmezővásárhelyi vásáron.

Fekete Balázs, a Hód-Mezőgazda Zrt. kiállításigazgatója a katalógus bevezetőjében úgy fogalmazott: „Minden út, még a leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik – tartja egy kínai mondás. Az első lépés mindig a legnehezebb, bizonyos elszántság, merészség, önbizalom szükséges hozzá, és némi hit is abban, hogy el kell indulni” – így vágtak bele 1994-ben az első állattenyésztési napok megrendezésébe is.

„Egyed Béla volt az, aki az első gondolatot adta, s Ujvári Tibivel mi hárman ötöltük ki egy baráti-családi összejövetelen, 1993 szilveszterén. Merészek voltunk olyan értelemben is, hogy a kiállítókat, a leendő kiállítókat is meg kellett nyernünk, mert akikhez elmentem, fölkerestem, fogalmuk sem volt, hogy miről van szó, még egy fényképet sem tudtam mutatni, csak hogy majd ősszel mi lesz… Tavasszal indultunk és 1994 őszén megrendeztük az első kiállítást. Nagyon örülök és büszke vagyok a kollégákra, tenyésztőkre Békés-, Csongrád-, Bács-Kiskun megye tenyésztőire, akik hittek nekünk, bennünk, hozzánk hasonlóan a szakmánkban, és eljöttek.“

Fekete Balázs, a kiállítás igazgatója hangsúlyozta, azok a kiállítók, akik minden évben, vagy szinte minden évben jelen voltak, az állandóságot és a tradíciót jelentik a rendezvény életében.