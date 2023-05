A születés lelki és fizikai értelemben is befolyásolja egész életünket, a legnagyobb változás, hogy az anyaméhben „úszkáló” vízi lényekből szárazföldiek leszünk, és már nem kapunk készen mindent. A születés is lehet küzdelmes, nem egyszerű lefolyású. Az első napokban, hetekben sok mindent tapasztalunk, akadnak, akiknek már akkor harcolni kell az életért, vagy még szintén az első napokban az egyedül maradás, ami később is jellemzi, jellemezheti az illető személyiségét. A testemlékek elraktározódnak, és ezekre visszavezethető tulajdonságok fejlődnek ki, például, hogy soha nem ad fel semmit, vagy mindent maga csinál meg, mert rejtetten megmaradt az, hogy csakis magára számíthat