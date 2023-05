Óriási falfestmény kerül Szegeden a Székely sor 21-es tízemeletes ház teljes oldalsó falára – jelentette be a város zöld tanácsnoka szerdai sajtótájékoztatóján, amit az épület előtt tartott. Mihálik Edvin elmondta, hogy a kezdeményező az RTL Magyarország volt, és a teljes költséget a kereskedelmi televízió állja, igaz a képen látható lesz a tévé reklámja is, ha nem is túl nagyban. Az, hogy milyen kép kerüljön ki az épületre, arról a szegediek dönthetnek. Kettőből lehet választani. Az egyiket Váczy Enikő grafikus rajzolta, és a szegedi szecesszió múzsája ihlette meg. A másik tervet az Artificial Group reklámügynökség készítette, amely Szeged világhírű kortárs nevezetességének, az Eli-Alps Kutatóintézetnek a modern építészeti megoldásait idézi meg.

A falfestményt a Színes Város Csoport készíti el. Arról, hogy melyik alkotás kerüljön ki a tűzfalra, a www.szegedvaros.hu/szinesvaros honlapon lehet szavazni.