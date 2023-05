Nem a hagyományos, sok éve megszokott, sokak által elvárt képét mutatja idén Hódmezővásárhely főtere. Ezúttal nem egynyári növényekkel, hanem évelőkkel ültette be az önkormányzat cége a virágágyásokat. Többek között kúpvirágot, küllőrojtot, gólyaorrot, kasvirágot, iringót és harangvirágot telepítettek.

Az önkormányzat hírszolgálata azzal indokolta ezt, hogy Nyugat-Európában, egyre több helyen, egynyári virágok helyett kevésbé élőmunka-erőigényes, önfenntartó növénytársulásokat ültetnek ki a közterekre.

Fotó: Kovács Erika

Azzal is érveltek, hogy a tavaly átadott Rotary-tanösvény is a fent említett elv alapján létesült, a közmegelégedés mellett több szakmai díjazásban és elismerésben is részesült. Ezt a koncepciót folytatták a Kossuth téren is.

Hogy miként mutat majd a Kossuth tér az évelőkkel, arra néhány hetet még biztosan várni kell, mert a palánták egy része még nagyon kicsi.

Fotó: Kovács Erika

Megkérdeztünk néhány em­bert, hogy tetszik nekik az új főtéri dizájn. Egy idős néni azt mondta, az egynyári virágokat hiányolja.

– Máskor ilyenkor már vi­­rágban pompázott a főtér, most csak a palánták láthatók. Nézze meg, milyen kicsik még. Ki tudja, mikor lesz rajtuk virág – mondta.

Egy másik asszony szerint spórolni akar a város az egynyári virágokon.

– Nagyon tetszik a Rotary sétány, de ez mégiscsak a főtér, a város szíve. Ebből nem szabadna ré­­tet csinálni – jegyezte meg.