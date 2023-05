Több éves kényszerszünet után május 25. és 26. között újra Straub-Napokat tart a Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK) a vármegyeszékhelyen a Hungarian Centre of Excellence of Molecular Medicine-vel közösen. A megnyitón Nagy Ferenc, az SZBK igazgatója közölte, a rendezvény idei témája az evolúcióbiológia. Ennek megfelelően az előadások témái lefedik az evolúciókutatás mind elméleti, mind alkalmazott aspektusait és bemutatják, hogyan lehet az evolúciós megközelítéseket felhasználni akár gomba biotechnológiával és rákkutatással kapcsolatos innovatív projektekben is. Ugyanakkor az igazgató bejelentette, idén 50 éves az SZBK, ebből az alkalomból októberben egynapos ünnepséget rendeznek, amelynek díszvendége Karikó Katalin lesz. Csütörtökön a Straub F. Brunó biokémikus emlékére szervezett napok részeként egyébként díjazták a Hotchkiss Alapítvány, a Qualitas Biologica Alapítvány és SZBK kiváló dolgozóit is.