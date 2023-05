A Tiszai PET Kupa tíz éves működése alatt 317 tonna hulladéktól mentesítette a magyarországi folyókat. Tevékenységének fókusza a Tiszán és mellékfolyóin van. A civilizációs ártalmak a Maros menti tájat sem kerülték el: Romániából a folyó rendszeresen szállítja felénk a főleg könnyű műanyagból álló hulladékot, ami apadáskor fennakad a folyóparton és az ártéri erdőkben. Amikor 2021-ben a szakemberek először vizsgálták a hulladékos területeket a Maros menti Apátfalván, hamar kiderült, hogy a községben évek óta szedik a folyóparton a szemetet. A PET Kupa csapatai így most örömmel indulnak a Marosra, hogy a helyi közösségeknek segítve összegyűjtsék a hulladékot a folyó Apátfalva és Szeged közötti szakaszán, miközben élvezhetik a verseny során útba ejtett, Maros menti települések különleges hangulatát, a folyó természeti kincseit. A teljes versenyprogramot négy csapat evezi végig, hozzájuk a nulladik versenynapon csatlakozik a főtámogató Diageo vállalati csapata. A mezőnyt a PET Kupa 5 ország 1 folyó programjának szerb tanárokból álló csapata is erősíti, valamint ott lesznek a PET Kupa nélkülözhetetlen, tapasztalt folyómentőkből és önkéntesekből álló segítői is. A teljes versenyprogramon részt vesz a Marosi Nomádok, azaz Apátfalva civil szemétszedő csapata, a Maros Vízisport Egyesület Makóról, egy vegyes csapat természetbúvárokból, diákokból és horgászokból (ASZE Természetbarát szakosztály, Bethlen Gábor Református Gimnázium, Magyar Országos Horgász Szövetség), valamint a PETúnia csapata, vagyis a PET Kupa versenyek tapasztalt résztvevői, akik korábban több ízben díjnyertes csapatként végeztek a dobogón.

A Maros felszínén rendszeresen feltorlódik az ott úszó, főleg üres flakonokból álló hulladék – ezeket szeretnék most begyűjteni. Fotó: Szabó Imre



Bár a folyó adottságai miatt a résztvevők főként mozgékony kenukkal teszik meg a napi távokat, a hulladékból készülő pethajók elmaradhatatlan részei egy igazi PET Kupának. Néhány hete Add kölcsön a palackodat! mottóval kampányt indítottak a szervezők, és két makói iskolában, az önkormányzat segítségével pedig a város különböző pontjain gyűltek a PET-palackok, hogy a versenyre megépülhessen két pethajó. A hivatalos megnyitó pénteken reggel 9-kor lesz a Maros-parti strand területén. Itt bemutatják a PET Kupa új, marosi horgonyhelyét, köszöntőt mond Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere, a verseny házigazdája, Csermák Szilvia, Makó zöld programjának tanácsnoka, Berberovics-Sóvári Viktória, Marosi PET Kupa, projektvezető, a rendezvényt szervező Természetfilm.hu Egyesület képviselője, valamint Ábrahám Gergely, Diageo kelet-európai vállalati kapcsolatok igazgatója, a verseny fő támogatója. A mezőny 10-kor rajtol el.