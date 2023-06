Információink szerint a templomot legutóbb a 2010-es évek elején, Bánfi Sándor polgármestersége idején restaurálták, a belső festés újult meg.

Feltétlenül meg kell említeni, hogy Lantos János közel 50 éve látja el a kántori teendőket

– mondta az idős házaspár mellett tömörkényi kalauzom, Antal Imre plébános, aki arról is értekezett kicsit, hogy a régi faszobroknak még volt tömege, súlya, ma már az ember méretűek is fél kézzel felemelhetők, „nincs belső tartalmuk”, jegyezte meg. Párat ottjártunkkor felemelt, közelről vizsgálva kidolgozottságukat.



Évszázados história



A régi templom építési ideje ismeretlen, de valószínű, hogy a török hódoltság előtt már állt. Pongrác püspök 1675-ben készítette el egyházmegyéjének térképét, amin a templomos helyeket úgy tüntették fel, hogy kicsinyítve rárajzolták Isten hajlékait, feltüntetve az állapotukat; a tömörkényi romosan, tető nélkül látható és anno a Káptalan-dombra épült. Száz-kétszáz év elteltével sem javult a helyzet, mert – a krónikák tanúsága szerint – a 18. és 19. században a helybeliek a mindszenti és a csanyteleki templomba jártak, ott anyakönyvezték őket, esküvőre, keresztelőre Csanytelekre mentek, halottaikat a mindszenti sírkertbe temették.



A mostani templom közvetlen elődjét 1887-ben emelték, ehhez Mindszent 2000 forinttal és 100 ezer téglával, Pallavicini őrgróf 3000 forinttal és 25 ezer téglával járult hozzá. Állaga hihetetlenül rövid idő alatt, 1898-ra leromlott, 1901-ben bezárták, 1902-ben lebontották, és az újjáépítés mellett döntöttek, tervbe véve a bővítést is. Ezt a munkát a csongrádi építészmester, Kátai Pál vállalta, 43 ezer koronáért – 1903 nyarára készül el. Érdekesség, hogy a június 28-ra tervezett megszentelésére a felkért szentesi apátplébános nem érkezett meg, így a templom papja végezte el az ünnepi szertartást. Az sem mindennapos, hogy a templom mindkét oldalán van sekrestye.



Emlékezés a hősökre



Míg a fentiekről beszélgettünk, a hősöknek ajánlott, Jézus Krisztus képével díszített oldalkápolnához értünk (ezenkívül még két mellékoltár van az épületben, a főoltár két oldalán). A falára erősített három márványtáblán olvashatók az első és a második világháborúban hősi halált halt tömörkényiek névsora. A falu nagyságához mérten nagyon hosszú a lista.



Belső értékek



Nézzük, hogy a templombelső – a már citált oldalkápolnán kívül – milyen értékeket rejt. Csak vázlatosan. Láthatunk körmeneti zászlókat, a karzaton elhelyezett orgona 1900-ban épült. Az 1888-as főoltár helyett 1899-ben új készült, barokkos jellegű, középen a névadó Szent Máté evangélista életnagyságú szobrával, kezében lúdtoll, mellette angyal. Eredetileg festmény díszítette a főoltárt, de tönkrement, és a szobor a templom búcsúnapján, szeptember 21-én került az őt megillető helyre.

A főoltár közepén a háromrészes régi tabernákulum belső része forgatható

– mondta és mutatta Imre atya, hozzátéve, a szentély elejére a szembemiséző oltár 1971-ben készült el. A szentély „bejárata” felett az Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet feliratot olvashatják a betérők látogatók és a hívek.



A fény



A Szent Istvánt és Szent Erzsébetet ábrázoló színes ólomüveg ablakokról jutott eszembe a történet. Egy kisfiú, nevezzük Zolinak, édesanyjával a templomban nézelődött, és megkérdezte, kik azok a bácsik és nénik az ablakokon. Szentek

– felelte az anyuka.

Másnap az iskolában a tanár faggatta a nebulókat, tudják-e, kik a szentek. Zolika jelentkezett, a tanár jelezte, mondja, és ő azt felelte: a szentek azok, akik átengedik a fényt

– mesélte Antal Imre a búcsúzáskor.

Sanyi bácsi, már a kertben, Imre atyához fordulva megjegyezte:

Ezt a diófát akkor ültettem, amikor a másik elkorhadt. Te fiatal vagy, még fogyaszthatsz a terméséből.

Az eperfa asztal



Gémes Mihály 2000 tavaszán, Tiszakécskén kelt írásának eredetijét a tömörkényi templomban őrzik, én egy másolatot kaptam Sanyi bácsitól és Kati nénitől. Ez arról számol be, hogy a jelenlegi szentély helyén egy hatalmas eperfa állt. Ki kellett vágni, és elvitték Szentesre egy asztaloshoz, aki 16 személyes ebédlőasztalt készített belőle. A tömörkényi plébánia dísze lett, azon írták alá az azt szervező canonica visitatio-okmányt. 1950-ben Simonffy magával vihette Tiszakécskére, de „az idő lejárt rólam is, kerüljön vissza az asztal jogos helyére, haza, ahol nőtt a fája, és szolgálja továbbra is a tömörkényi plébániát” – írta Gémes Mihály.

A szentek valóban átengedik a fényt…