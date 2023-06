Megint gond van Makón a Petőfi park dísztavával – ezúttal csúnyán bealgásodott a vize.

A park Makón népszerű pihenőhely: van itt játszótér, futópálya és vendéglő is, utóbbi szabadtéri étkezője a város egyetlen köztéri dísztavának partján van, amelyben aranyhalak és mocsári teknősök is élnek. A park egyébként közel százesztendős. Valaha temető volt a helyén, később a püspöki palota zárt kertjeként funkcionált – a nagyközönség előtt a múlt század húszas éveiben nyílt meg, miután egy magánember megvásárolta a püspökségtől, aztán tőle a város.

Fotó: Szabó Imre

A dísztó korábban is gyakran került a figyelem középpontjába. Volt, amikor azért, mert teljesen fel kellett újítani, máskor azért, mert vandálok szeméttel dobálták tele, de ugyancsak előfordult halpusztulás. Most Horváth-Varga Sándor költő arra hívta fel a figyelmet egy közösségi oldalon tett bejegyzésében, hogy a víz csúnyán bealgásodott. Ezt akkor vette észre, mikor kerekesszékes édesanyjával kilátogattak a parkba. Mi is jártunk a helyszínen, és meggyőződtünk róla, a víz valóban zöldes színű, nem átlátszó.

A bejegyzéshez többen hozzászóltak, sajnálkozva a tó állapotán. A szerző is: nyugdíjából felajánlott 2 ezer forintot algairtó szer vásárlására. Megkérdeztük a városházát még szerdán, tudnak-e valamit tenni annak érdekében, hogy megszűnjön a tóban az algásodás. Amint választ kapunk, visszatérünk a témára.