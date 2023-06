Ismét jelentkezik a Délmagyarország szerkesztőségi podcastja, a furcsa című, de annál szórakoztatóbb Piszavas. Ahogy minden héten, most is Gidró Kriszta, főszerkesztő, Jeszenszky Zoltán, szerkesztő, és Suki Zoltán, újságíró beszélgetnek a hírekről. A mostani adásban többek között szó van a pénteki szegedi közgyűlésről, egy felelőtlen kutyatartóról, és a Titanic roncsához indult, balsikerű expedícióról is.