A péntek esti vihar Hódmezővásárhelyen a város több pontján is kárt okozott az elektromos hálózatban. Voltak olyan utcák, ahol több mint 25 órán keresztül nem volt áram. A vásárhelyiek nem tudtak világítani, nem üzemeltek az elektromos berendezéseik, attól féltek, hogy a fagyasztójuk is leenged és kárba veszik a tartalma. A vezetékes vízhez sem jutottak hozzá sokan, amire főleg az állattartók panaszkodtak a közösségi oldalakon.

Az önkormányzat több alkalommal is adott ki közleményt a kényszerű áramszünettel kapcsolatban. Az áramszolgáltatónak szakaszhibák sorozatát kellett kijavítania. Szűkös létszámmal, erejüket megfeszítve két csapat is dolgozott éjszaka, az esőben is.

A lassú haladás oka az önkormányzat tudomása szerint az volt, hogy Kecskemét térségében sokkal nagyobb pusztítást végzett a vihar, ezért a szolgáltató az erőforrásait oda csoportosította át. Úgy tudjuk, szombat éjfél körül szinte mindenhol helyreállt a szolgáltatás.