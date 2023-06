Akárhogy is nézzük, igazságtalan a világ. Az emberek nagy része elvégzi tisztességesen a munkáját, és jó esetben megkapja a fizetését, amiben megalkudtak a munkáltatóval. Még jobb esetben még leesik egy kis kafetéria, azt nagyjából ennyi, lehet szépen megélni. Persze tudom, hogy vannak cégek, ahol osztanak év végi jutalmakat, de abból se gazdagodik meg az ember.

Erre itt vannak a szegedi önkormányzati cégek, vagyis azok vezetői. Nekik, ha teljesítik a kitűzött bónuszfeladatokat, akkor automatikusan jár az az évi fizetésük 30 százaléka. Biztosak lehetnek benne, hogy ez többmilliós tétel mindegyiküknél. Nem is lenne ezzel baj különben, néhányan közülük biztosan megérdemlik a jutalmat. De könyörgöm, vannak olyan városi cégek, amelyekről olyan ritkán hallani jót, hogy az csak na. Emlékezzenek csak az IKV-ra, amely körül folyamatosan áll a bál. Amúgy nekem tényleg nincs bajom Csarnó Zsuzsannával, nem is ismerem személyesen. De, hogy a város ingatlanos cégére folyamatosan panaszkodnak az emberek, az biztos. Ehhez újságot se kell olvasni, elég kimenni az utcára azt beszélgetni az emberekkel, egy olyan környéken, ahol sok az IKV-s lakás. Az igazgatónő havonta 861 ezer forintot keres, és kap még évente 200 ezer forint kafetériát is. Ő például azt vállalta, hogy a nem lakás céljára szolgáló helyiségbérbeadást növeli, egészen pontosan 2 százalékkal. Ugyanez a helyzet a lakáskiadással is, ott is 2 százalékos növekedést produkált. Így rövidesen meg is kapja a jutalmat. Nem tudom, hogy ez egyébként mekkora pluszfeladat, de nem hiszen, hogy túl nehéz lenne kiadni egy-egy üzlethelyiséget vagy lakást Szegeden. Hát ez van. Mi csak dolgozzunk tovább, ahogy eddig.