Végre jön az az időszaka az évnek, amikor ha szombat délelőtt csukott szemmel rábökünk a vármegye térképére, egészen biztosan olyan helyet találunk el, ahol van valamilyen program. Falunapok, a településekre jellemző termékek ünnepe, gasztronómiai fesztiválok egymás hegyén-hátán. Végre.

Korábban nem tűnt fel, hogy ezek mennyire fontosak egy település vagy egy ember életében. Csak akkor derült ki, hogy igenis sokat jelentenek, amikor nem lehetett megtartani egyik rendezvényt sem. Bizonyára ez az oka annak, hogy most szinte minden esemény telt házas. Korábban óriási tömegek csak a nagyrendezvényeken voltak, illetve az első olyan hétvégén, amikor az időjárás végre igazi tavaszt mutatott. Mostanában azonban (legalábbis a rendezvényeken készült fotókat elnézve) nemcsak az ópusztaszeri emlékparkban volt tömeg húsvétkor, hanem ugyanazon a hétvégén szinte mindenhol, még a legkisebb települések eseményein is. És azóta is minden hétvégén, a legtöbb rendezvényen ez a helyzet.

Úgy tűnik, már nemcsak nagyobb városokba, de kisebb településekre is érdemes sztárfellépőket hívni. Már a vármegye minden pontján érdemes grillfesztivált szervezni, és már érdemes ritkább, kevésbé ismert és népszerű ételeknek is eseményt szentelni, mint például most szombaton Apátfalván, ahol román ízeket ünnepelték.

Én kifejezetten ajánlom mindenkinek, hogy néhány ilyen rendezvényt látogasson meg az előttünk álló szezonban. Egyrészt általában finomak az ételek, másrészt szinte mindig kiváló a hangulat, és még a település életével, kultúrájával is meg lehet ismerkedni. Kell ennél jobb kikapcsolódás?