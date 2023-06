A romániai gyerekekkel mindig érkezik egy kísérőtanár, rajta kívül pedig a kétnyelvű fiatalok is mindig segítenek a tolmácsolásban. Erre azonban sokszor nincs is szükség, hiszen a kicsik ezt megoldják, kézzel-lábbal elmutogatják, amit szeretnének. És persze ott van a közös nyelv, az angol is