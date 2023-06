Kifejezői és részei valamely nép lelkiségének A Pécsi Napló 1900. október 21-i számában már megírta, mi, szegediek szenvedélyesen imádjuk a halászlevet. – A halászlé ezért igazán szegedi étel. Ott találták ki, vagy legalább is ott fejlesztették főzését odáig, hogy ez az étel nem csupán különlegesség, hanem több ennél: benne van a Tiszavidék lelke. Mert a nemzeti ételek éppenúgy kifejezői és részei valamely nép lelkiségének, mint akár a muzsikája, akár a viselete, akár a művészete. A szegedi halászlét is ezért kell úgy szeretnünk, mint amilyen, úgy is főznünk és úgy is ennünk és szívesen cselekszi ezt mindenki még a legszomorúbb világban is – írták.