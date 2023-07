– Azt tapasztaljuk, hogy a hőségriasztások után most már visszaáll a megszokott esetszám. Az elmúlt 7 napban 1135 esetet láttunk el vármegyei szinten, ebből Szegeden 574 feladatot teljesítettünk – közölte szerdai Gyógyír podcastunkban Hangai József, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikációs munkatársa.

Elmondta, voltak ismét balesetek, de a hidegfront megérkezésével összefüggésbe hozható epilepsziás rohamok miatt is többször riasztották a mentőket a megszokotthoz képest. A mentőtiszt elmondta, változó, hogy a beteg előre megérzi-e azt, hogy görcsrohammal járó rosszulléte lesz.

– Ha megérzi, akkor jellemzően szikralátás, fejfájás jelentkezik nála, valamint olyan érzése van, mintha erős paprikával bekenték volna a száját. Ezt követően jelentkezik a klasszikus nagy roham, amely egész testre kiterjedő megfeszüléssel jár, ezt sikoltásszerű hangjelenség kísérheti. Valójában ez nem sikoltás, hanem a hangszalagok és a rekeszizom megfeszül, a tüdőből kiáramló levegő pedig megrezegteti a hangszálakat, ez adja a sikoltásszerű hangot. A megfeszülés átmegy elernyedéssel járó tónusos görcsrohamba és rángatózásba, ha nagy rohamról van szó, akkor mind a négy végtag megfeszül. Ekkor előfordul, hogy habzik a száj is, valamint a nyelvét is megharaphatja a beteg. Fontos, hogy ne nyúljunk a szájába, nem fogja lenyelni vagy leharapni a nyelvét, csakis a fejet kell védeni ekkor. A rohamot eszméletlen állapot követi, majd fokozatosan visszatér és kitisztul a tudata a betegnek – részletezte. Hangai József a podcastban részletesen kifejtette, mi a teendő, hogyan tudunk segíteni a betegnek, valamint kitért arra is, hogy miként enyhíthető a roham.

Az elmúlt egy hétben egy igen fontos hazai eseményen, a Hungaroringen is ott voltak a vármegye életmentői, akik mindhárom napon a nézőtéren, a parkolóban és a pálya mellett teljesítettek szolgálatot. Bárki egészségkárosodást tapasztalt, jelezhette a mentőknek és azonnali segítséget kapott. Az OMSZ kommunikációs munkatársától megtudtuk, idén rosszullétek, darázscsípések, apróbb sérülések adtak feladatot a vármegyei egység számára.

Egyébként a Csongrád-Csanádban szervezett fesztiválokon, eseményeken is az OMSZ bajtársai gondoskodnak az ellátásról. Hogy miként zajlik ott a szolgálat, arról podcastunkban hallhatnak bővebben.