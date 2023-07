A szerdai rendkívüli közgyűlésen a képviselők elé került előterjesztés szerint meggyorsítaná a nyugdíjas lakópark üres lakásainak kiadását, ha a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. igazgatósága egyedi döntés alapján az egyszeri használatbavételi díjból legfeljebb 20 százalék kedvezményt biztosíthatna a beköltözni szándékozóknak.

Nyolc lakás áll üresen

Az előterjesztésben nem volt szó arról, hogy kik azok, akik kaphatnak a belépési díjból engedményt. Erről furcsa és zavaros magyarázat hangzott el a közgyűlésen. Világossá vált, hogy az üres lakások kiadásának meggyorsítása valójában azt jelenti, hogy míg korábban 40-en álltak sorba a megüresedő lakásokért, addig most senki sem kíván beköltözni, ennek oka minden bizonnyal a tavaly novembertől életbe lépett brutális belépési díj emelés. Akkor a Márki-Zay Pétert támogató többség megduplázta a fizetendő összeget. Jelenleg a legkisebb, 34,41 négyzetméteres lakás egyszer fizetendő költsége 6 millió 716 ezer forint, a legnagyobb alapterületű, 48,73 négyzetméteres lakás használatba vételi díja 9 millió 506 ezer forint. Most 8 lakás áll üresen.

Megtanított lefelé licitálni

Ezzel mi a közgyűlés válláról szeretnénk levenni a terhet, és rátenni a HMSZ Zrt. 5 fős igazgatóságára

– magyarázta az előterjesztést Márki-Zay Péter.

Cseri Tamás és Horváth Zoltán fideszes képviselők utaltak rá, a közgyűlés túllőtte az árakat, hatalmas öngólt lőtt a 100 százalékos emeléssel. Megjegyezték, átláthatatlan, hogy kik kaphatnak kedvezményt. Márki-Zay szerint „ezt hívják úgy, hogy piac” és „megtanította” Cseri Tamást a tulajdonképpeni negatív licitre.

A gyakorlatban ez úgy működik, hogy vannak sorban állók és van 8 lakóegység. Megnézzük, hogy például 8 millió forintért hány lakás kel el. Ha még marad üres lakás, 7,5 milliós áron is megkérdezzük a többieket, és így tovább, maximum 20 százalékot engedünk el

– mondta Márki-Zay Péter. Végül az is kiderült, hogy nem az 5 fős igazgatóság, hanem a lakópark vezetőjének feladata lenne a jelentkezőkkel való tárgyalás és megadnák neki azt a lehetőséget is, hogy akár 20 százalékot is elengedhet a belépési díjból.

Újabb közgyűlésre viszik a témát

Kis Andrea képviselő javaslata alapján a polgármester módosító javaslatot terjesztett be, hogy ne a HMSZ Zrt. igazgatóságára, hanem a pénzügyi bizottságra bízzák a kedvezmény-mérlegelési jogot, de ez nem kapta meg a szükséges szavazatot, és végül az eredeti előterjesztés sem. Majd Márki-Zay Péter előállt azzal, vegyék napirendre, hogy egységesen 20 százalék kedvezményt biztosítanak a belépési díjból, de a napirendre vétel sem ment át a közgyűlésen, ezért a következő napokban megint összehív a polgármester egy rendkívüli közgyűlést.