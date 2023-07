Idén is lesz SZTE Pont Ott Party A felvételizők július 26-án tudják meg, megkezdhetik-e tanulmányaikat szeptemberben a megjelölt egyetemen. A Szegedi Tudományegyetem idén is a Dugonics térre várja a leendő egyetemistákat. A pontváró bulin fellép majd a Honeybeast, a Hűvös és a Blues 4 You Band is.