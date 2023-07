A településen július 10-étől változások történtek a településen igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Murgács Kálmán Művelődési Házban újra lehet lamináltatni, fénymásolni és spiráloztatni. A könyvtári kölcsönzés folyamata is visszaállt a korábban megszokott rendbe. Ismét kivehető a művelődési ház nagyterme családi és egyéb rendezvényekre. A falugazdász iroda is visszaköltözött a művelődési ház földszintjére, akárcsak az FBH-NP Nonprofit Kft. ügyfélkapcsolati pontja is.