Az önkormányzat előtt lévő főtéren áll egy könyvekkel teli vitrin, amelyből bárki kivehet olvasnivalót, amelyet akár a hatalmas fák árnyában is lapozgathat, vagy haza is viheti a kiválasztott kötetet. Ha akad valakinek otthon már feleslegessé vált könyve, akkor vigye el és tegye be a vitrinbe.

A könyvcsere-pontban elhelyezhetik a már kiolvasott feleslegessé vált könyveiket, amelyeket mások elolvashatnak a helyszínen, vagy kikölcsönözhetnek. Természetesen arra is van mód, hogy az olvasó megtartsa a könyvet, ebben az esetben annyit kérünk, hogy egy-egy könyv leadásával járuljon hozzá a gyűjtőpont bővüléséhez

– áll a könyves vitrin melletti "használati utasításban". A könyvtárosok azt kérték, ha a gyűjtőszekrénybe már nem fér több könyv, akkor ne tegyék ki az időjárás viszontagságainak a köteteket, vagyis ne a vitrin mellé pakolják, hanem vigyék be a könyvtárba. A SZEKMI munkatársai azt is leírták, hogy a kezdeményezésük célja, hogy a kultúra minél többekhez eljuthasson.

Nem csak Szegváron él ez a kezdeményezés, Hódmezővásárhelyen például egy egykori újságos pavilonban alakították ki a hozd és vidd könyvek helyszínét. Nagymágocson pedig még különlegesebb dolgot találtak ki: a buszmegállókban szereltek fel polcokat. Onnan lehet elvinni a könyveket, akár örökre. A könyvtárosok rendre feltöltik a polcokat.