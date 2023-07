Bevásárlás után három támogatható projekt közül is választhatnak a vevők az egyik helyi nagyáruházban: a szentesi Szent Anna utcai óvodában fedett kerékpártárolót, a csongrádi Bercsényi utcai óvodában pedig KRESZ-pályát építenének a Tesco támogatásával, emellett két szentesi játszótér felújítása is harcba száll a vásárlók kegyeiért.

Árnyékosabbá tennék a játszótereket. Fotó: Majzik Attila

Nagy Szilvia, a szentesi áruház vezetője elmondta, a cég 2016-ban indította el az „Ön választ, mi segítünk” programot, a mostani alkalom pedig már a 13. ilyen pályázat, amivel a helyi közösségeket szeretnék fejlesztése.

– A bekerült pályázatok sorrendjét majd a vásárlóink határozzák meg, így valóban a helyi közösségnek legfontosabb törekvések fognak megvalósulni – közölte Nagy Szilvia.

A két óvoda pályázata mellett a Fatima Ház Alapítvány szentesi csoportja is számít a vásárlás után járó korongokra. A szervezetet helyi édesanyák kérték fel arra, hogy szerezzenek be napvitorlákat a Madách Imre utcai és az Apponyi téri játszóterekre. Mint Krausz Jánosné, az utóbbi körzet képviselője elmondta, attól függően, hogy mennyi támogatást kapnak ötletükre, szeretnének ivóvíz vételezi lehetőséget is kialakítani a játszótéren.

A szentesi áruházban augusztus 6-áig szavazhatnak a vásárlók, a végső győztes pedig szeptember elején derül majd ki. A legnépszerűbb projekt 400, a második 200, a harmadik pedig 100 ezer forint támogatást kap.