Elkezdődött a Szent Anna-napi búcsúhoz kötődő háromnapos ünnepi programkavalkád a Ti­­sza-parti községben.

Pénteken fél ötkor tárlatot nyitottak a könyvtárban Találkozások címmel, amelyet csak ezen a hétvégén lehet megtekinteni. A kiállítás régi algyői képekből áll, így a látogatók bővebb betekintést nyerhetnek arról, hogy elődeink idején milyenek voltak az algyői utcák, lakóházak és intézmények, hogyan zajlottak a munkálatok, például a házépítés, a disznóvágás vagy az aratás, Amelyeket mindig családtagokkal, szomszédokkal, barátokkal közösen végeztek el a falu lakói. De a képek felidézik a régi algyői ünnepségeket, sporteseményeket, iskolai és óvodai rendezvényeket.

A falu ünnepére készített tárlatot Molnár Áron polgármester nyitotta meg, aki arról beszélt, hogy korábban már volt egy kiállítás, amellyel visszaemlékeztek a település múltjára, azonban Algyő esetében ez rendkívül nehéz munka, hiszen a nagy árvíz miatt az épületeket és a tárgyakat is elmosta a víz. Hozzátette, fontosak a község múltjára visszatekintő tárlatok, hiszen így a tősgyökeres algyőiek és a legjobb értelemben vett gyüttmöntek is láthatják, hogy milyen a múltja annak a településnek, ahol élnek, milyenek voltak azok az emberek, akik a pusztító árvíz után újjáépítették a falut, valamint megérthetik azt is, hogy miért befogadóbb az algyői közösség másokhoz képest. A településvezető megjegyezte, az identitástudat mindig is sajátja volt az algyőieknek, amelyet folyamatosan erősíteniük kell a helyi intézményeknek, például olyan tárlatokkal, mint ami most látható a könyvtárban.

Érdemes tehát betérni hétvégén az Algyői Könyvtárba, ahol további programokkal is készülnek. Vasárnap 9-től 17 óráig könyvbörze lesz, használt könyvekhez lehet majd hozzájutni. Célszerű időben érkezniük azoknak, akik szíve­sen olvasnak, hiszen az algyői intézményben több ezer értékes és érdekes kötet található, évről évre mintegy ezer új kö­tettel gyarapodnak. Emellett a könyvtár udvarán 11 órakor tarkavarnyúleves-kóstoló lesz. Sokan csak hírből ismerik Algyő jellegzetes népi ételét, most viszont bárki megkóstolhatja majd azt ingyen.

De más programokat is tartanak a Tisza-parti községben a búcsúhoz kötődően. Péntek este például a Szent Anna-templomban várták a népzene kedvelőit, ott ingyenes koncertet adott a makói születésű Palya Bea Prima díjas és kétszeres Artisjus-díjas népdalénekes.

Palya Bea adott koncertet.

Fotó: Kiss Anna

A templomban vasárnap délelőtt fél 10-kor lesz a búcsúi szentmise, amelynek főcelebránsa Gyulay Endre nyugalmazott püspök lesz. A misét követően a templom előtti téren agapéra várják a híveket, valamint a templom utcájában tartják meg a vásári forgatagot is.

Azoknak pedig, akik egy kis sportra vágynak a hétvégén, az algyői szabadstrandot érdemes választaniuk, ahol Tisza-parti Party lesz szombaton 9 és 14 óra között. Ott ki lehet majd próbálni a vízi sportokat, le lehet tesztelni az új strandkézilabda-­pályát, valamint hatalmas habban lehet fürdeni majd.



