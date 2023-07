Ha Tápé, akkor sokak szerint tarhonya. Legalábbis ezt állítják a szegedi településrész lakói, akik ismét megrendezték a Tápéi Tarhonyafesztivált és Falunapot a Heller Ödön Művelődési Ház udvarán. A program legfontosabb része természetesen itt is a főzőverseny volt. Bárki nevezhetett, és csak egy feltétel volt: tarhonyának kellett lennie az ételben. Ez többé-kevésbé sikerült is, mondjuk szerencsére nekem még jutott egy kis sült hal, amit Misi baráton készített idén is. De visszatérve a versenyhez: most is több mint tíz csapat indult, és tényleg számtalanféle étellel készültek. Volt, aki tarhonyás lecsót csinált, akadt, aki a pörköltbe kavarta bele a puskagolyóra emlékeztető tésztát, és egy sor olyan ételt is láttam, amit nem tudtam felismerni.

A tápéiak szerint olyan étel, amit tarhonyából nem lehet megfőzni, nincs is, és ezt minden évben be is bizonyítják. Idén például tarhonyás kókuszgolyót is kóstolhattak a bátrabbak. Sajnos az eredményhirdetést már nem tudtuk megvárni, mert rohannunk kellett tovább, viszont előtte még összefutottunk Mihálffy Bélával. Az országgyűlési képviselő azt mondta, hogy egy baráti társaság meghívására érkezett a fesztiválra, de egyébként is fontosnak tartja a hasonló, helyi kezdeményezéseket.