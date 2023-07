Dóc községe július 15-én tartja az idei Falunapot, ahol lesz minden, amit egy rendes falunaptól el is várunk – közölték lapunkkal a szervezők. Azt írják, hogy akinek túl sok a városi pörgés, és hiányzik neki az érzés, hogy körülötte mindenki ismer mindenkit, akik ráadásul kedvesen is, nincs más dolguk mint szombaton Dócra menni. És valóban igazi falunapi élményt ígérnek. Egészen pontosan az írják, hogy lesz pörköltillat, és biztosan pörkölt is, ráadásul hideg lesz a sör.

Forrás: Sándorfalva Városi Önkormányzat

A falu szeretettel vár minden érdeklődőt a falunapi programjain. Ezek pedig már korán reggel rajtolnak. Reggel 6 órakor zenés ébresztővel indul a móka, majd kicsivel később már izzítják is a bográcsokat. A kora délutáni ünnepi műsor után kezdődnek a programok, amiben lesz interaktív íjászat, tombolasorsolás, zenés fellépők, éremátadó és 3D-s mozi is. Az est fő fellépője Erős vs. Spigiboy, akiknek köszönhetően Dócot megszállja a 2000-es évek eleji bulihangulat – fogalmaznak. A programok egyébként késő éjszakáig tartanak, már annak aki kitart addig. Természetesen nem maradnak el a szokásos falunapi kellékek, az ugrálóvár, és a vattacukor sem.