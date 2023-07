Ismét önkéntes napot szervez a szentesi Mogyoró Menedék július 15-én, szombaton. Aki úgy dönt, hogy csatlakozik a csapathoz, nem csupán egy jó közösségre talál, de belepillanthat egy állatmenhely életébe. A vállalható feladatok igen változatosak: be lehet csatlakozni egy kutyasétáltatásra akár, de jól jönnek a szorgos kezek a kennelek festésénél, vagy egyéb javítási munkálatoknál. A menhely egyik munkatársa lapunknak elmondta, hogy nekik és védenceiknek ugyancsak felüdülés, amikor csatlakoznak hozzájuk mások. Jelenleg 125 kutyát gondoznak, és hatalmas segítség már az is, ha a sétáltatást vállalják lelkes önkéntesek. Az állatoknak szükséges van a mozgásra, szocializációra, hogy a menhely dolgozóin kívül másokkal is találkozzanak. Az állatok napi ellátása, gondozása mellett erre már kicsi a személyi kapacitásuk. A menhely környéke egyébként ehhez teljesen ideális, hatalmas területet be lehet járni a védencekkel.

A Mogyoró Menedéket hárman-négyen rendszeresen támogatják önkéntesként, ketten pedig a közösségi oldalukat kezelik. De szeretnék növelni ezt a kört. Német Imre a közelmúltban a tetők javítását vállalta munkadíj nélkül. Napokig kijárt hegeszteni a menhelyre, így hét kennelt tudtak megjavítani.

A nagy meleg különösen megviseli a menhelyi állatokat, így szívesen fogadnak még fürdetésükre alkalmas medencéket. Eddig tíz érkezett hozzájuk felajánlásként.

A Szentes–Bereghát, Szegvári úton található Mogyoró Menedék a július 15-e után augusztus 12-én szintén önkéntes napot tart. Majd szeptember 16-án egy nyílt napot szerveznek, következő hét szombaton pedig könyvvásárral, bográcsos étellel várják csapatuk új segítőit.