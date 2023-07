Korábban is volt családi nap Sziksóstón, de a mostani kicsit eltért az eddig megszokottaktól, és más helyen is volt. Ruzsa Roland ezúttal a buszfordulónál várta a helyieket. Az önkormányzati képviselő lapunknak elmondta, hogy tavaly karácsonykor szervezték ugyanide a kiskertesek karácsonyát, ami olyan sikeres lett, hogy úgy döntöttek, folytatják a sorozatot. A képviselő arról is beszélt, hogy fontosnak tartja, hogy ne minden rendezvény Dorozsmán legyen, hanem például a szikin is, hogy a helyiek is érezzék, törődnek velük.