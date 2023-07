A Szabó családban a legkisebb gyerek még csak 5 éves, de a legnagyobb is csak 14. Zolna, Kenese, Zente, János és Zalán már hiába várja haza az édesanyját. A nagytőkei gyerekek egyik pillanatról a másikra vesztették el az anyjukat, ezzel pedig teljesen felborult a család élete. Eddig az apa fizetéséből, plusz munkáiból és túlóráiból boldogultak. A tragédia után a Fatima Ház Alapítvány szentesi csoportja és a nagytőkei önkormányzat is gyűjtést indított a számukra.

Tragédia a semmiből

A feleségem nemrég egy barátnőjével bement Szentesre, és miután hazajöttek, az autóból kiszállva összeesett. Összeomlott a keringése

– idézte fel a két héttel ezelőtti eseményeket Szabó János.

A szomszédunk és a fia azonnal mentőt hívtak, amíg kiértek, ők próbálták újraéleszteni. 40 percig küzdöttek a feleségemért, mire helyreállt a keringése

– tette hozzá.

A fiatal asszonyt intenzív osztályon kezelték. Az orvosok jelezték a családnak, hogy szinte nincs esély arra, hogy visszakapják, de a férj még bízott a csodában.

A sors kegyetlen fintora, hogy Kitti eszméletlen állapotban, az intenzíven feküdve lett 37 éves. A családjával azonban már nem tudta megünnepelni a születésnapját, egy hirtelen szívmegállást követően a kórházban elhunyt.

Fotó: Szabó család

Pótolhatatlan a veszteség

Anyuci már angyal lett és a mennyből vigyáz ránk. Így próbáltam elmagyarázni a kicsiknek, hogy mi történt

– mondta el az összetört édesapa. Kittivel idén tavasszal ünnepelték a 14. házassági évfordulójukat. Igazi nagy szerelem volt az övék, amiből öt gyerek született.

Próbálok mindent megtenni, hogy a gyerekek a legkevésbé sérüljenek, de az, amit ő jelentett a számunkra, az pótolhatatlan. Hatalmas ürességet érzünk a házunkban. Rajongva imádta a gyerekeket, az egész világgal szembeszállt volna értük. Kitti nagyszerű ember volt, a személyisége beragyogta a házat. Úgy érzem, napról napra nehezebb, egyre több emlék, egyre több gondolat jut eszembe

– beszélt érzéseiről az édesapa.

Egyedül öt gyerekkel

A család életében Kitti volt a szervező erő, az asszony volt otthon és irányította a háztartást. Az apa most egyedül maradt 14, 12, 9 és 7 éves fiaival, valamint 5 éves kislányával. A gyerekek nagyszülei, keresztszülei a mindennapi teendőkben tudnak segíteni, de anyagi szempontból nagyon nehéz helyzetbe kerültek.

Eddig sem volt könnyű az életünk, de innentől kezdve nagyon nehéz lesz. Túlóráztam, plusz munkákat vállaltam, hogy kijöjjünk, de mostantól ezt már nem tudom megtenni

– összegzett Szabó János.

A tragédia hírére a barátok, rokonok mellett a Fatima Ház Alapítvány is melléjük állt, tartós élelmiszert, illetve pénzbeli támogatást is gyűjtöttek, de a nagytőkei önkormányzat is gyűjtést indított a családért.

Csak a gyerekek jövője lebeg a szemem előtt, a tőlem telhető legtöbbet megteszem értük. Néha-néha már ők is elmosolyodnak, tudnak nevetni – ez ad nekem erőt és reményt, hogy kiegyensúlyozott életet tudjak nekik biztosítani

– tette hozzá az apa.

Aki szeretne segíteni a nagytőkei árváknak, az egy utalással most megteheti: a FATIMA HÁZ ALAPÍTVÁNY 11600006-00000000-85400355-ös számlaszámára érkező, „nagytőkei árvák” közleményű átutalások teljes összege a Szabó családhoz kerül majd.