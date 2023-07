Homokhátság. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy most indul az őzek üzekedésének időszaka. Nemcsak az erdő közelében kell óvatosnak lenni, hanem az 55-ös mentén is, hiszen ott is gyakran látni őzeket. Érdemes vadriasztósípot beszerezni, ezt az autó elejére kell felszerelni, felragasztani. Az eszköz sípoló hangot ad ki a beáramló levegőtől, ami az autó belsejében nem hallható, de az őzeket elriasztja. Ha mégis elütnénk egy állatot, azonnal hívjuk a 112-t! A kiérkező rendőrök veszik fel a jegyzőkönyvet, majd értesítik a területileg illetékes vadásztársaságot. Ha a vad megsérült vagy elpusztult, annak elszállítása az ő hatáskörük.