Nagyon várták ezt a hetet, de a szülők is, hiszen ezeknek a speciális igényű gyerekeknek nemigen szerveznek táborokat, így aki dolgozik, sokszor nehezen tudja megszervezni a felügyeletüket. Ráadásul, ahogy minden más fiatal, ők is szívesen ülnek a tévé előtt, vagy nyomogatják az okostelefont. Itt ezzel szemben tartalmasan telik az idő és a fejlődésre is van lehetőség