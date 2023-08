Töretlen fejlődés az első világháborúig

A vasútvonal építése lépésről lépésre haladt. 1882-ben már álltak az épületek a nyomvonal mentén, és szakaszonként adták át a síneket. A munka 1883-ban ért véget, akkorra vált teljessé a vonal.

Amikor elkészült, óriási gazdasági fejlődésnek indult a térség

– közölte a volt állomásfőnök.

Megszűnt a röghöz kötöttség, kereskedelmi kapcsolatok éledtek fel. Ahhoz hasonló volt a jelentősége, mint most az autópálya-építésnek

– hangsúlyozta.

Ilyen vonatok jártak a Mezőhegyes és Újszeged közötti szakaszon az utóbbi években. Fotó: Szabó Imre

A hagymakertészek minőségi termékei is a vasútnak köszönhetően, az itt élő zsidó kereskedők közreműködésével jutottak el szerte Európába és lettek világhírűek. A hagymakertészek szövetkezeteinek épületei, ahol hosszú sorokban álltak a hagymát behordó szekerek, még ma is állnak a Lonovics sugárúton – innen indultak a tehervonatok a fővárosba, majd onnan tovább. Az itteni vasúttársaságok egyébként teljes egészében magánkézben voltak. Voltak erdői, bányája, Aradon gyártották a járműveket, de Makón is volt 1943-ig egy leányvállalata, ahol 600-an dolgoztak. Még kocsik is készültek itt – később ez járműjavítóként működött. A két helyiérdekű vasúttársaság végül 1893-ban egyesült, és az Arad-Csanádi Vasúttársaság, illetve az érintett települések fejlődése az első világháborúig töretlen volt.



Csodájára járt egész Európa

Az 1900-as évek elején a fejlesztések új irányt vettek. Addig a vasúti közlekedést gőzmozdonyok biztosították, ami igen költséges volt – ezért is oldották meg a személyszállítást úgy, hogy a tehervonatok után kapcsoltak néhány személyszállító vagont. Egy Sármezei Endre nevű, Zürichben végzett vasútmérnök aztán Németországban és Franciaországban benzin- és dízelüzemű motorokat vásárolt, és 1903-tól 1906-ig kísérletezett ezekkel a mozdonyokba beépítve az aradi üzemben.

Tulajdonképpen a motorvonati közlekedés egész Európában itt indult el először, 1906 márciusától. Emiatt ez a vasútvonal óriási hírnévre tett szert. Volt olyan időszak, amikor a Maros-hídon 25 percenként ment át egy vonat. Aradtól Szegedig 2 óra alatt tette meg a távolságot a 40 kilométer per órás sebességgel közlekedő motorvonat, ami a kor színvonalához képest óriási előrelépés volt

– tette hozzá.

A Magyar Államvasutakat az Arad-Csanádi Vasúttársaság 32 évvel előzte meg ebben. A korszerűsítésnek köszönhetően természetesen nem csak a vasúti forgalom növekedett meg: mivel így már a személyszállítás is olcsó volt, az ebből származó bevétel is rövidesen megduplázódott.

A váróteremben alkalmilag látogatható vasúttörténeti kiállítás található. Fotó: Szabó Imre



Lesz-e újra itt vonat- közlekedés?

A töretlen fejlődésnek az első világháborút lezáró trianoni békediktátum vetett véget, ami a két vármegyén átívelő magánvasutat kettévágta. A megszállás idején a kocsik, mozdonyok kétharmadát is elvitték. 1927-re tisztázódtak le a tulajdonviszonyok. A vasútvonalnak mindössze egyharmada maradt Magyarországon, és újra kellett szervezni a vasúttársaságot is. Ez egészen a második világháború végéig működött. 1945-ben aztán államosították, része lett az állami vasúthálózatnak, a szegedi igazgatósághoz került. A rendszerváltásig azért továbbra is nagy forgalmat bonyolított. A vasút köré óriási ipar települt – ez volt az itteni vasútvonal utolsó fénykora.

A kilencvenes évek már egy más időszak volt: akkoriban szinte egy csapásra megszűntek a vasúti szállítást igénylő nagyüzemek, a személyforgalom pedig a közúti közlekedés fejlesztése miatt ritkult meg egyre inkább.

A folyamat vége a vasúti közlekedés mostani megszüntetése volt. Hogy lesz-e még valaha újra forgalom az itteni síneken, senki sem tudja. Szlama Benedek is csak annyit mond ezzel kapcsolatban, a lehetőség, a perspektíva megvan – ehhez azonban meg kellene teremteni az összeköttetést egy harmadik Tisza-híddal a főváros felé, illetve a másik irányba Arad felé.