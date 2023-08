Özönlenek a gazdátlan vagy leadott állatok a térségi menhelyekre továbbra is, miközben egyre kevesebb a támogató adomány.

Kovács Ildikó, a szentesi Mogyoró Menedék vezetője lapunknak elmondta, valóban nehezebb jelenleg összeszedni a befogadott kutyák etetéséhez szükséges összeget, és kevesebb élelem adomány is érkezik be a szervezethez. A pillanatnyilag mintegy 120 állatot gondozó civil szervezet vezetőjének tapasztalata szerint egyre gyakoribb, hogy családok, idős emberek pénzhiányra hivatkozva adják le kutyájukat. Márpedig, ha a havi etetésre nincs otthon keret, az ivartalanítást végképp képtelenek fedezni önerőből. Egy termetes nőstény kutya műtéti költsége akár 50 ezer forint is lehet. Így viszont egyre több a nem várt szaporulat, a rengeteg gazdátlan, felesleges kölyökkutya. És nem nehéz elképzelni, mindez hová vezet. Éppen ezért a Mogyoró Menedék alkalmanként azt is vállalja, hogy nehéz helyzetben lévőket az ivartalanításban segíti. Így lényegében előre menekülnek, megelőzve azt, hogy az ivaros anyakutyák újabb és újabb kölykei a menhelyen végezzék.

– Nyilván véges a keretösszegünk, de próbálunk segíteni – hangsúlyozta Kovács Ildikó. Az általa vezette menhelyen főként táppal etetik a gondozott állatokat, részben, mert a melegkonyhák maradékainak szállítása körülményes és speciális engedélyhez kötött. Úgy tudja, éppen emiatt egyre több szervezetnél hozzájuk hasonlóan főként a tápra szorítkoznak. A Mogyoró Menedék egyébként együttműködik a mindszenti ebrendészeti teleppel, átvevő szervezetként. Mint azt Zsótér Mártától, a mindszenti telep vezetőjétől megtudtuk: olykor érkezik hozzájuk lakossági felajánlás, ami nagy segítség a kutyák ellátásához.

A nem is olyan régen alakult szegedi Macska Menedék Egyesület alapítója és vezetője jelenleg húsz, részben átmenetileg vagy tartósan beteg cicát gondoz. De kölyök macska is gyakran kerül be hozzá. Minden apró támogatás – akár táp, tisztítószer, gyógyászati eszköz, pénzadomány – hatalmas segítség nekik. Jelenleg néhány segítőn múlik a működésük.

Úgy tudjuk, a hódmezővásárhelyi Igéző Állatvédő Egyesülethez szintén nagyon kevés adomány és élelem érkezik, pedig 160 körüli kutyát és negyvennél több macskát gondoznak.