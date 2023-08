A Józsa Gábor szegedi éremművész felajánlásából megszületett művészeti elismerést azok kapják, akik a tragikus sorsú zenész, zeneszerző és előadó emlékét méltóképpen ápolják és zenei örökségét továbbviszik, illetve olyan zenei és hangszeres tudást képviselnek, mint ő. Ebben az évben Nagy Ádám gitáros, zeneszerző és művésztanár kapja meg a civil kezdeményezésű kitüntetést. A tábor harmadik napjának, vagyis az augusztus 22-i estnek a különös rangját az adja majd, hogy több korábbi díjazott, Gál Gábor, Karácsony János James és Heinz Gábor Biga is eljön. Az éremátadó ünnepséget követően egy klubgálán élőben is megszólalnak majd a Barta-szerzemények és az örök értékű LGT-dallamok. Vendégként, illetve barátként, részt vesz és remélhetően zenél is egy jót a zenészbarátokkal Mohai Tamás és Papp Gyula, a két jól ismert rock legenda