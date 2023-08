A szakképzés az ország működésének egyik fontos tartópillére a közelmúltban rangos díjjal elismert Kincses Tímea, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum főigazgatója szerint. A szakember 2021 óta irányítja a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum szakképző intézményeit miután végigjárta a szakmai ranglétrát: tanított általános iskolában, évekig igazgatta a makói Návay-t, és részt vett a Centrum kialakításában is.

Az önismeret útján

A „Csongrád-Csanád Vármegye Közneveléséért Díj” átvétele utáni napokban úgy nyilatkozott lapunknak: soha nem az elérhető pozíciók, sokkal inkább a kihívások inspirálják. Ugyanakkor szerinte a vállalt feladatainak feltétele, hogy mentálisan is helytálljon.

– Mindig volt egy belső igényem arra, hogy munka közben ne csak a szakmai tudásomat tegyem mások elé. Egész emberként van rám szükség, ehhez komoly önismereti utat kellett bejárnom. Kipróbáltam számtalan módszert ahhoz, hogy a mosolyom valódi legyen és ne csupán protokolláris teljesítmény – mondta.

Tanári évei után először 2007-től vállalt intézményvezetői pozíciót Makón, majd szakmai főigazgató-helyettesként már részt vett az akkor alakuló Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum életében. Azután hat évig igazgatóként irányította a Makói Návay Lajos Technikum és Kollégiumot, amikor felkérték a HSZC főigazgatói posztjára.

Dönteni a jövőről

– Szinte belevetettem magam 2007-ben a szakképzésbe, rögtön megláttam benne a lehetőséget, az intézmények felelősségét. Kétségtelen, hogy az ország működése múlhat azon, van-e elegendő jól képzett szakemberünk – mondta Kincses Tímea. A főigazgató szerint a későbbi pályaelhagyás leginkább azzal előzhető meg, ha a fiatalok egyéni motivációk mentén dönthetnek saját jövőjükről. Fontos, hogy képességeikhez mérten, érdeklődésük mentén válasszanak iskolatípust, ne csak a szülői szándék és akarat domináljon.

Emberi kötelesség

– A felnőttképzés népszerűsége mutatja, hogy sokan már aktív munkavállalóként döntenek a pályamódosítás mellett. Tanulóink egyharmada felnőtt és ez dinamikusan növekszik. Sokan a rövidebb, akár egy tanév alatt elsajátítható képzéseket választják. Egyre többen rájönnek arra, hogy szükség van egy új szakmára, akár a főállásuk mellett is képzik magukat. A pályaválasztó fiataloknál még mindig nem az a legnépszerűbb út, hogy három év alatt szakmát tanuljanak, inkább az érettségire épülő képzést választják – közölte Kincses Tímea.

A főigazgató egyértelműen azt vallja, egy jó vezető proaktívan gondolkodik és minden tekintetben megjárja a ranglétrát: a szakmai fejlődése mellett emberi kötelességnek tartja a belső munkát, az önreflexiót, azt, hogy lelkileg is karban tartsa magát.

Leülni magunkkal

– Nagyjából 16 évvel ezelőtt, sok más vezető beosztású emberhez hasonlóan, szembesültem a stressz negatív hatásaival. Megoldást kellett erre a kihívásra is találnom, hogy lelki és testi egészségemet megőrizzem, ezért le kellett ülnöm magammal megbeszélni hogyan tovább – magyarázta.

– Arról nem is beszélve, hogy a kollégáim fejével is kell tudnom gondolkodni, ehhez pedig ismernem kell a feladataikkal járó nehézségeket. Döntéshelyzetben többnyire előre látom a reakciókat, végzett mediátorként, coachként a korábbi tapasztalatokkal együtt érzelmileg és szakmailag is bele tudok helyezkedni a másik fél helyzetébe. Ez meghatározza a kommunikációmat, a hozzáállásomat, a munkám apró mozzanatait – mondta Kincses Tímea.