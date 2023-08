A soron következő Délmagyar Podcast adásában Vajda Árpáddal, az Alternatíva Egyesület elnökével beszélgettünk. Az Alternatíva Egyesület idén ünnepli fennállásának harmincadik évfordulóját. Számos projekt fűződik a nevéhez, így például Erasmus projektek, Erasmus +-ok, önkéntesek külföldre utaztatása. Ezen túl az egyetemmel is jó kapcsolatot ápol az egyesület, hiszen gyakornokokat fogadnak az SZTE Kommunikáció -és Médiatudomány Tanszékéről, a Befutó nevű mentorprogram keretein belül. Emellett a Juhász Gyula Pedagógusképző Karral is aktív az együttműködése a szervezetnek, hiszen az elnök maga is tevékenykedik az egyetemi egységnél. Hallgassák meg tehát Vajda Árpádot, aki egészen pontosan 1993., azaz az egyesület alapítása óta jelen van annak életében.