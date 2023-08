Július második felében, Zürich-ben rendezték meg a Nemzetközi Kémia Diákolimpiát. A legrangosabb középiskolai tanulmányi versenyen négy magyar diák vehetett részt, akiket az ország 25 legjobb fiatalja közül választottak ki. A csapatba egy szegedi fiatalember is bejutott: Viczián Dániel, a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium végzőse.

– A diákolimpiai csapatválogató minden évben egy kéthetes tábor, ahová az OKTV versenyeken legjobb helyezéseket elérőket hívják meg. Elméleti és laborvizsgát is kell tenni mind a két héten, az összesített eredmény alapján választják ki, ki képviselheti Magyarországot. Tavaly én az ötödik lettem, így pont kicsúsztam a keretből, idén viszont bejutottam – mesélte Dániel.

A fiatalember egyébként matematika-fizika szakon érettségizett, kémiát iskolai órán utoljára 10. évfolyamon tanult.

Két nemzetközi kémiaversenyről is ezüstéremmel tért haza a szegedi diák. Fotó: Török János

– Mindig érdekelt a kémia, mert szerintem jól ötvözi a természettudományos módszereket és tantárgyakat. Vannak benne számítások, elmélet és műszeres mérések, de aki kevésbé az információk rabja, az szintén megtalálhatja a neki tetszőt benne, hiszen például új anyagokat állíthat elő. Tanárom, Szívós Ádám szerencsére jó érzékkel terelt ebbe az irányba. Azt hiszem, ő hamarabb tudta, hogy ezzel komolyabban is érdemes foglalkoznom, mint én – mosolygott a fiatalember, aki tehát miután órarend szerint befejezte kémia tanulmányait, akkor kezdett el ezzel a tárggyal komolyabban is foglalkozni.

– Először csak érdeklődésből kezdtem el gyakorló feladatsorokat nézegetni, aztán már azzal a céllal, hogy felkészüljek a diákolimpiára. Ha úgy tetszik, két évig tanultam azért, hogy eljuthassak erre a versenyre – beszélt arról a komoly munkáról, amely megelőzte a svájci megmérettetést.

Az olimpián egy elméleti feladatsort és egy laborgyakorlatot kellett megoldaniuk a versenyzőknek. Előbbi 10 feladatból állt, amelyet egy 96 oldalas dokumentumban írtak le.

– Ezek minden esetben olyan feladatok, amelyeket a középiskolás diákok még nem láttak. A lényeg, hogy háttértudásunk és problémamegoldó képességünk segítségével tudjuk ezeket kibogozni. A laborgyakorlaton pedig ismeretlen anyagot kellett meghatározni, új anyagot kellett előállítani, illetve ismert anyag ismeretlen mennyiségét meghatározni – magyarázta Dániel, aki végül a legjobb 20 százalékban végzett a mezőnyben, így ezüstérmet kapott. Mint mondta, elégedett ezzel az eredménnyel, nagyjából erre is számított.

Dániel egyébként a tavalyi, ötödik helyezését is éremre tudta végül váltani. Bár akkor pont kicsúszott a diákolimpiai keretből, lehetőséget kapott, hogy idén májusban részt vegyen a Mengyelejev Diákolimpián. Ezen a versenyen szintén ezüstérmes lett, vagyis két hónap alatt két érmet is szerzett nemzetközi mezőnyben. Ezzel az eredménnyel természetesen nem jelentett gondot a felvételi sem: a Szegedi Tudományegyetemen tanul tovább szeptembertől kémia szakon. Ahol egyébként már jól ismerik, hiszen 2021 óta az MTA-SZTE "Lendület" Biokolloidok Kutatócsoport tagja, Szilágyi István témavezetésével. Mint mondta, velük továbbra is szeretne együttműködni, célja pedig, hogy megtalálja azt a kutatási témát magának, amelyet szenvedélyesen tud majd szeretni a jövőben.