A vadászati kiállítás kísérőrendezvényeként két helyi vadásztársaság tartott vadételkóstolót péntek délután a sándorfalvi Pallavicini Kastély udvarán. A művelődési ház és könyvtár által szervezett vacsorára bárki igényelhetett ingyenes ételjegyet, több száz adag finomságot osztottak szét a résztvevők között.

Sok jó embert összehoz ez a rendezvény, ugyanakkor városépítésre is kiváló

– beszélt tapasztalatairól Bartók Lajos. A Sándorfalvi Vadásztársaság képviseletében ő három őzet rotyogtatott egy-egy bográcsban. – Nagyjából három óra alatt készült el – árulta el. Ennél jóval gyorsabban sültek náluk a halak, ugyanis maguknak keszeget és pontyot is sütöttek – jelképes, 30 kilónyit. – Négy tálcával már elfogyott, szóval vadételek ide vagy oda, ennek is sikere van. Nyáron ez egyébként is könnyebb étel, mint a pörkölt – mosolygott Solymosi Enikő.

A Sasér Vadásztársaság egy 50 kilós vaddisznót dobott bográcsba.

Ebből van nálunk több, ezért ezt főztük. A Tisza árterében lőttük

– mondta a hús előéletéről Sáringer Sándor. Arra a kérdésre, milyen hozzávalókat használt fel, előzékenyen válaszolt: vaddisznót. Úgyhogy inkább arról beszélgettünk vele, miért jó ez a rendezvény.

Mert tudjuk népszerűsíteni a vadhúst. Meg a tarhonyát. Mindkettő koleszterinmentes

– tette hozzá.