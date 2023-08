Gyógyír podcastünkben egyébként kitértünk még arra is, hogy nemcsak a mentők gyarapodtak a napokban, hanem 19 hazai töltőállomás is. Az OMV ugyanis az autópálya melletti üzemanyagkútjait a legmodernebb defibrillátorokkal látta el. Hangai József elmondta, miért tartják fontosnak ezt a lépést. Mindemellett pedig a szeptember másodikai budapesti mentő napról is beszélt, ott ugyanis különleges programokkal várnak mindenkit.