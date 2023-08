Immár huszadik alkalommal találkoztak a rádióamatőr sport szerelmesei Bordányban a Park téren. Hagyományosan idén is nemzetközi volt az esemény, hiszen Hollandiából, Csehországból és Szerbiából is érkeztek érdeklődők a két napos programra.

Kisapáti Péter rádióamatőr világbajnokunk évről-évre megrendezi az eseményt, az MTTSZ Bordányi Klubjával szorosan együttműködve Magyarország egyik legfelkapottabb találkozóját sikerül megszervezni immár huszadjára. – írja a bordany.com

A találkozó résztvevőiről bátran elmondhatjuk, hogy a technika megszállottjai. Saját összeszerelésű antennáikkal, rádióikkal teremtenek kapcsolatot más ugyanilyen érdeklődésű hazai vagy külföldi amatőrökkel. Ugyan a legtöbben a rádióforgalmi szakágban versenyeznek, de idén is voltak gyorstávírászok és rádiós tájfutók is a csapatban.

A találkozó mellett egy börzét is hirdetnek minden évben, itt az apró alkatrészektől a legmodernebb technikai vívmányokig mindent megtalálható, ami ehhez az amatőr sporthoz szükségeltetik.

Mint minden alkalommal, most is felállításra került a hatalmas rádióantenna, és a fák hűvösében egy sátorban elhelyezett adóvevő készüléken keresztül bárki kipróbálhatta milyen is ez a rádiózás, mekkora élmény másokkal egy rövidhullámú adóvevőn keresztül beszélgetni. A két nap alatt minden bizonnyal sokszor elhangzott a bordányi HA8KDU hívójel, rengeteg jó minőségű kapcsolatfelvételt nyugtázhattak mindkét oldalon.

A nagyszerű hangulatú találkozó nélkülözhetetlen eleme a közös vacsora, ahol az év közben csak az éter hullámain találkozók most személyesen is találkozhatnak, az egymástól száz kilométerekre élők ezúttal egymás mellé ülve elbeszélgethetnek, ismerkedhetnek. Az idei jubileumi program alkalmából ismét halászlével kedveskedtek a szervezők az egybegyűlteknek. A rendezvény a helyi rádióamatőrök és az MTTSZ, valamint a Magyar Rádióamatőr Szövetség, Bordány Nagyközség Önkormányzata valamint az Egérház Alapítvány támogatásával valósulhatott meg.