Augusztus 7-től egészen augusztus 20-ig zárva lesz az Algyői Faluház, valamint annak intézményei is. Az azokat működtető Gyevikult Nkft. arról számolt be közösségi oldalán, hogy nemcsak a faluház, hanem a tájház, az ezerjóház, a civil ház és az alkotóház is pihenőt tart. Legközelebb majd augusztus 21-én nyitják meg ajtajaikat az intézmények.