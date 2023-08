ÖKO tábort rendeztek a mórahalmi katolikus iskolában. Az Erzsébet Alapítvány támogatásával megvalósuló változatos programok során a gyerekek megismerkedtek a Nagyszéksós-tó állatvilágával és a Szegedi Vadasparkba is ellátogattak. Készítettek madárodúkat is, amiket otthon helyeztek ki. A tábor zárásaként betekinthettek a mórahalmi fürdő működésének kulisszatitkaiba, majd fürödtek is egyet.