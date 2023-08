Akárki akármit mond, a parasztok a legjobb arcok az egész országban. És ez alatt a szó alatt most azokat értem, akik abból élnek, hogy művelik a földeket azért, hogy mi tudjunk reggelente vajas kenyeret enni, meg legyen takarmány az állatoknak. Remélem nem sértődnek meg érte. Nagybátyám is az, és ő következetesen parasztnak hívja magát, sőt, büszke is arra amit csinál, pedig eredetileg vízépítő mérnök volt. A Wikipédia egyébként azt írja, hogy a magyar nyelvbe a „paraszt” szó a szerb, horvát, illetve szlovén prost szóból kerülhetett, amelynek jelentése „egyszerű, közönséges, nyers, durva”. Eredetileg a magyarban is csak melléknévként használták az eredetinek megfelelő pejoratív kifejezésként. Mai főnévi, mezőgazdaságban dolgozó fizikai munkás jelentése csak később alakult ki. Ha nem így van, cáfoljanak meg nyugodtan.

Tehát a parasztok azok, akik segítenek egymásnak, ha elromlott a traktor, vagy valamilyen más eszköz. Kisegítik egymást, ha elfogyott a szalmabála, szó nélkül viszik is, ha kéri a másik. Ezt egyébként tapasztalatból tudom. És a parasztok azok, akik marasztalnak, ha vendégségbe megyünk hozzájuk, és ellátnak minden jóval, amivel egy „városi” ember csak nehezen tud, ha tud egyáltalán. És hogy milyen kiváló közösség az övék, azt megmutatta a hétvégi Zákányszéki TraktorShow is, ahol összejöttek a földművesek és megmutogatták egymásnak a gépeiket. Ilyen hangulat csak egy jobb focimeccsen, vagy koncerten van, mint amilyen ott volt. Mindegyikük szóba áll az emberrel, nem hajtja el nagyképűen, akkor sem, ha hülyeséget kérdez a mezőgazdaságról. Az biztos, hogy a paraszt szót sosem fogom többet negatív kifejezésként használni.