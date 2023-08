Finom és sok van belőle, szeptember végéig biztosan kitart a szezon 1 órája

Vevő és eladó is elégedett a dinnyével a piacon

Július első felében megkezdődött a dinnye betakarítása, a gyümölcs idén is kiváló minőségű. A Mars téri piacon a vevők és az eladók is elégedettek a görögdinnyével, amit 450 forintért kínálnak. A szegedi utak mellé települt árusítóhelyeken ennél olcsóbban, 300 forintért is megvehetjük a nyár kedvenc gyümölcsének kilóját. A multinál pedig még alacsonyabb az ár.

Unokáknak, hétvégi bulihoz előételnek. Jól fogy a dinnye a Mars téri piacon, ahol a vevők és az eladók is elégedettek. Fotó: Karnok Csaba

Hazánkban az előzetes becslések szerint idén körülbelül 125 ezer tonna görögdinnye és csaknem 10 ezer tonna sárgadinnye termésre számíthatunk. Idén 1087 termelő 2821 hektáron termeszt görögdinnyét, ez 14 százalékkal több, mint az elmúlt évben. Sárgadinnyét 451 hektáron termesztenek, ami 29 százalékkal több termőterületet jelent, mint tavaly. Idén nem sújtotta fagy a termést, így annak kiváló a minősége. Pármai sonkába tekeri a dinnyét Ezt megerősítette az ásotthalmi Herédi Aranka, aki az egyik legrégebbi dinnyések egyike. Szépeket hoztak a fiúk, le a kalappal előttük. Finom, édes, vékonyodik a héja. Hosszú lesz a szezon, szeptember végéig biztosan kitart – dicsérte a Rubin fajtájú medgyesegyházi dinnyét. Közben a vevők is megérkeztek. Tóth Géza a családjának vett egy fél görög- és egy egész sárgadinnyét. 2200 forintot fizetett. Peterdi Zsuzsa harminc éve törzsvásárlója Arankának, előtte az édesanyjának. Most csak köszönni jött és rendelést adott le. Szombaton vendégeket vár, tíz embernek készít pompás előételt, sárgadinnyét pármai sonkával. – Finom, édes, vékonyodik a héja – az ásotthalmi Herédi Aranka elégedett az áruval. Fotó: Karnok Csaba Döcögősen indult a szezon Herédi Aranka szomszédja, Gergelyné Szöllősi Erika sem ma kezdte a dinnyeárusítást és ő sem panaszkodik. Drágább a dinnye mint idén, féltünk is tőle. Döcögősen indult a szezon, de nem panaszkodom – mondta. A dinnyét ők is ugyanannyiért adják mint a soron a többiek, kivéve a végén egy fiatalabb eladót, aki 398 forintos kilónkénti árral ment egy kicsivel a többiek alá. Az út menti gyümölcsárusoknál olcsóbb a dinnye mint a piacon. (Az árusok határozott kérésére, nem írjuk le, hol készült a fotó.) Fotó: Karnok Csaba A dinnyeárus, ahol semmit sem szabad Még jobban alámennek viszont a Mars téri áraknak a szegedi utak melletti alkalmi gyümölcsárusok, akik nem szeretnek nyilatkozni, és azt sem ha a portékájukat fotózzák. De érthetetlen okból még azt sem szeretik, ha leírjuk, hol árulják a dinnyét. Ezért nem is írjuk le. A lényeg, hogy azért szóba álltak velünk és azt mondták, nekik az import időszak jobban ment. Szerintük most olyan az időjárás és a vásárlókedv, mintha szeptember lenne. Az árak A Mars téri piacon a parkoló sarkában található dinnyeárusok egységesen 450 forintért adják a görögdinnye, 550-ért a sárgadinnye és 700-ért a zöldbelű sárgadinnye kilóját. Az egyik út menti árus (aki azt kérte, még azt se írjuk le, hol található) 299 forintért adja a görögdinnyét. De még nála is olcsóbban tudja adni az egyik multi: a Lidl-ben a héten akciós a görögdinnye, csak 215 forint kilója. Gergelyné Szöllősi Erika nem ma kezdte a dinnyeárusítást. Azt mondta, döcögősen indult a szezon, de nem panaszkodik. Fotó: Karnok Csaba Kedvezően alakul a szezon Bőséges a kínálat a hazai dinnyepiacon, a mennyiség mellett pedig a minőségre sem lehet panasz. Az ország valamennyi termesztőkörzetében kiváló minőségű magyar görögdinnye terem, egyes régiók szeptember közepéig el tudják látni a piacot, hazai sárgadinnyével pedig még októberben is találkozhatnak a vásárlók – derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének közös piaci körképéből.

