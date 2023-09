Először indított székhelyen kívüli akkreditált alapképzést az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Szabadkán. A közösségszervező BA szak levelező munkarendű képzésére 24 hallgató nyert felvételt, akik a kultúraközvetítés és a közösségszervezés iránt érdeklődnek, illetve már ezen a területen dolgoznak, és szeretnének ehhez diplomát kapni, vagy a meglévő diplomájuk mellé ezt a szakirányú végzettséget is megszerezni. A megszerzett oklevelet a szerbiai hatóságok is elismerik és honosítják majd. Döbör András dékán elmondta, a levelező képzés részben online oktatás formájában valósul meg, és a kar tanárai mellett a helyi szakemberek is erősítik a szakon tanító oktatói közösséget, amelyet T. Molnár Gizella szakfelelős, képzési felelős koordinál.