Nagyon fontosnak tartom, hogy megbecsüljük a szépkorúakat, akik sokat dolgoztak hazánkért és a társadalmunkért. Éppen ezért a kormány arról döntött, hogy novemberben jelentős nyugdíjkiegészítést kapnak kézhez a szépkorúak, akiknek jövő év elején az Orbán-kormány által visszaépített tizenharmadik havi nyugdíjat is utalják majd, már harmadik alkalommal. Továbbá minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy letörjük a nyugdíjat is érintő inflációt. A célunk az is, hogy garantáljuk az idősek biztonságát, ezért indította el a kormány a Gondosóra programot, mely a nap 24 órájában segítséget nyújt a szépkorúaknak. Én magam is igyekszem kifejezni megbecsülésemet az idősek felé, ezért pénteken a választókörzetemben élő 65 év felettieket szeretetvendégséggel egybekötött, vidám és jó hangulatú délutánra hívtam. Jó egészséget és boldog nyugdíjas éveket kívánok minden szépkorúnak a Homokhátságon és Szegeden is!