Balatoni Józsefet az ország Jocó bácsiként ismerhette meg. Az influenszer történelemtanár, oktatási szakértő egy televíziós vetélkedőnek köszönheti, hogy felkapta a média, mostanra százezer követője van oldalainak, ahol az oktatással kapcsolatos tartalmakat, módszereket oszt meg. Egy hét múlva azonban elköszön a fővárosi Kontyfa iskolától, ahol 10 évig tanított és elhagyja a pályát. Évekig ő volt a pedagógusok megmondóembere, melyről elárulta: egy idő után már nagyon megterhelő volt számára.

Beszélt arról, miért írt könyvet azokról a gyermek- és felnőttkori traumákról, melyek egész életét meghatározták, mennyire volt nehéz ezekkel szembenéznie, és arról is, hogy ismertsége mennyire segítette, hogy ezt megtegye. Influenszerségéről elárulta, soha nem csorbította pedagógusként a tekintélyét és kijelentette: saját példája is bizonyítja, hogy lehet értékes tartalmat is gyártani és minden szakmának kellene, hogy legyen influenszere. Szegedi előadásán, melyet csütörtök este, szerkesztőségünkben tett látogatása után tartott elárulta: dadogása, mely egész gyermekkorát megkeserítette és amelyet hatalmas munkával tudott legyőzni, ma már csak akkor jön elő, ha egy beszélgetésben jól érzi magát. Eláruljuk: podcast-ünkből egyértelmű, hogy ez alatt a fél óra alatt ez történt.