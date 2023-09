Szeptember közepe idén is a szüreti vigasságé lesz a városban. Szeptember 15-én és 16-án a hagyományos gasztronómiai és kulturális rendezvénnyel készülnek a szervezők a Dob utcán. Lesznek zenei műsorok, táncház, népi játékok, családi-baráti társaságok főzőversenye, szalonna és kürtőskalács sütés is. A rendezvény ideje alatt büfé, kreatív sátor, arcfestés, édesség és játékárusok várják az érdeklődőket. A csongrádi pincészetek borházaiban megkóstolhatók az előző év legfinomabb borai, a látogatók pedig csongrádi és térségi kereskedők, termelők saját készítésű kínálatából is válogathatnak, kóstolhatnak, vásárolhatnak. A programok ingyenesen látogathatók. Részletes információk és regisztráció a főzőversenyre: senior.csongrad.hu.