A központi buszmegálló közelében nyílt meg hivatalosan is pénteken a Premiumwelt Lábcentrum. Héjjas-Hegedűs Andreát jól ismerik a helybeliek, évek óta kialakult vendégkörrel rendelkezik, és nemcsak baksiak, környékbeliek is járnak hozzá, sőt még Akasztóról is akad egy kliense.

A lábcentrum megnyitásával szintet léptünk, korszerű berendezésekkel, eszközökkel várunk mindenkit. Ami nagyon fontos számunkra: a szakértelem, a higiénia és az emberség

– hangsúlyozta a megnyitón Héjjas-Hegedűs Andrea lábápoló mester és a 2016-ban életrehívott pesti cég egyik alapító-ügyvezetője, Gyebnár Ilona. Hozzátették: a kollégák továbbképzése is rendkívül lényeges számukra, ami országos érdekeltségű és hatáskörű.