Rendkívüli ülést tartott a szentesi önkormányzat képviselő-testülete csütörtökön délután a városházán. Téma volt a Kurca part rehabilitációja, amelynek keretében a Kiss Zsigmond híd és a Makai híd közötti szakaszon, mindkét oldalon sétányt, úgynevezett pihenő övezetet alakítanak ki, és teljes egészében rendezik a környezetet.

Tárgyalták a Turisztikai Információs Központ létrehozását és működtetését is, amely a Szentesi Élet Kft. keretében működik. A Visit Szentes Csoport a Szentesi Élet Kft., a Sportközpont, a szentesi Sport- és Üdülőközpont és a Szentesi Művelődési Központ kezdeményezésére jött létre még idén év elején. Egyértelmű céljuk, hogy lendületbe hozzák a szentesi turizmust. A csapat első lépésként kialakított egy weboldalt, amely kapuként kíván szolgálni a Szentesre látogató vendégeknek. A város központjában a Szentes Ház a legalkalmasabb a turisztikai információs központ feladatainak ellátására. Távlati cél, hogy ne csak a dél-alföldi település, hanem az egész térség turizmusának is részévé váljon. Feladatuk a turisztikai szolgáltatások összeállítása, a honlap folyamatos frissítése, feltöltése, de többek között ajándékboltot is üzemeltetnek majd. Ők tartják a kapcsolatot a Magyar Turisztikai Ügynökségekkel, vagy szervezik például a kitelepüléseket országos fesztiválokra, gasztronómiai rendezvényekre, turisztikai vásárokra. Az önkormányzat 5 millió forintot különít el a munkálatok megkezdését a bevételi többlet terhére.

A nyílt rendkívüli ülésen szó volt még egyebek mellett nagyjátékfilm támogatásáról, a háziorvosi körzetek működtetéséről, valamint egy belvízvédelmi pályázatról.