Az óvodások szülei is panaszkodnak, nem csak az idősek. Egy édesanya már-már mosléknak nevezte az ebédet. Egyik nap a kisgyermeke rosszul lett, érte ment az óvodába és hazavihették az ebédet is. Híg vegetás leves volt kis sárgarépával, a második pedig főtt krumpli volt, a feltét húsleveslé tokánnyal. Felhívta a közétkeztető céget, jelezte a panaszt, de nem kapott megfelelő választ. Ez az időseknél is így van